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Ракурс
Уничтожение враждебных целей, скриншот видео

Беспилотники поразили пушку, пикап и состав россияне на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

5 ноя 2026, 14:19
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На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «СТРІКС» безпілотниками уразили гармату, пікап і склад пально-мастильних матеріалів, а також завдали втрат особовому складу ворога.

Також знищено ворожу міну та два безпілотники — «шахед» і «герберу». Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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