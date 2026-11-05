Уничтожение враждебных целей, скриншот видео

https://racurs.ua/n217249-bespilotniki-porazili-pushku-pikap-i-sostav-rossiyane-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «СТРІКС» безпілотниками уразили гармату, пікап і склад пально-мастильних матеріалів, а також завдали втрат особовому складу ворога.

Також знищено ворожу міну та два безпілотники — «шахед» і «герберу». Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.