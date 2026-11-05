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Уничтожение враждебных целей, скриншот видео
Беспилотники поразили пушку, пикап и состав россияне на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217249-bespilotniki-porazili-pushku-pikap-i-sostav-rossiyane-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «СТРІКС» безпілотниками уразили гармату, пікап і склад пально-мастильних матеріалів, а також завдали втрат особовому складу ворога.
Також знищено ворожу міну та два безпілотники — «шахед» і «герберу». Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.