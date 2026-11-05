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Ракурс
Знищення ворожих цілей, скріншот відео

Безпілотники уразили гармату, пікап і склад росіяни на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

5 лис 2026, 14:19
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На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «СТРІКС» безпілотниками уразили гармату, пікап і склад пально-мастильних матеріалів, а також завдали втрат особовому складу ворога.

Також знищено ворожу міну та два безпілотники — «шахед» і «герберу». Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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