Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожих цілей, скріншот відео
Безпілотники уразили гармату, пікап і склад росіяни на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217249-bezpilotnyky-urazyly-garmatu-pikap-i-sklad-rosiyany-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «СТРІКС» безпілотниками уразили гармату, пікап і склад пально-мастильних матеріалів, а також завдали втрат особовому складу ворога.
Також знищено ворожу міну та два безпілотники — «шахед» і «герберу». Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.