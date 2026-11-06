Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n217290-rossiyane-gotovyatsya-novyy-udar-po-energetike-i-mostam-zelenskiy.html

Ракурс

Росія готує новий удар по інфраструктурі України.

Про це сьогодні, 6 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар — по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі, — наголосив Зеленський. — Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто.

Потрібні перехоплювачі для «петріотів», кожна домовленість — важлива, кожен день в постачанні — дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім, — додав він.

Зеленський також закликав українців враховувати загрозу ракет.