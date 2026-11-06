Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Россияне готовятся новый удар по энергетике и мостам — Зеленский

6 ноя 2026, 21:27
999

Росія готує новий удар по інфраструктурі України.

Про це сьогодні, 6 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар — по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі, — наголосив Зеленський. — Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто.

Потрібні перехоплювачі для «петріотів», кожна домовленість — важлива, кожен день в постачанні — дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім, — додав він.

Зеленський також закликав українців враховувати загрозу ракет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров