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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Росіяни готуються новий удар по енергетиці та мостах — Зеленський

6 лис 2026, 21:27
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Росія готує новий удар по інфраструктурі України.

Про це сьогодні, 6 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар — по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі, — наголосив Зеленський. — Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто.

Потрібні перехоплювачі для «петріотів», кожна домовленість — важлива, кожен день в постачанні — дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім, — додав він.

Зеленський також закликав українців враховувати загрозу ракет.

Джерело: Ракурс


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