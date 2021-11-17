https://racurs.ua/ua/2957-perekleyiv-shpalery-perestavyv-stoly-perevisyv-jaluzi-splachuy-shtraf.html

Ракурс

15 вересня припинила функціонувати Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ). Процес її ліквідації розпочався у березні минулого року, коли Кабмін видав постанову про створення замість єдиної інспекції трьох окремих органів, між якими буде розподілено функції ДАБІ. Але потім у грудні минулого року правила знову змінилися, і з середини вересня замість ДАБІ в Україні розпочала роботу Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в інтерв’ю «Українському радіо» назвав створену структуру абсолютно новим органом, укомплектованим професійним персоналом: «Ліквідація ДАБІ та запуск ДІАМ — один із найважливіших кроків у реформі містобудування. У рамках нової системи відсутні корупційні ризики». І додав: «В основу містобудівної реформи покладено дві ключові тези — лібералізація певних процесів будівництва та, з іншого боку, криміналізація відповідальності за порушення».

Звичайно, дай Боже нашому теляті та вовка з’їсти, але щось підказує, що зміна вивіски — це в наших реаліях не так боротьба з корупційними ризиками, як переділ сфер впливу та теплих місць при дуже прибутковій галузі.

Однак нас хвилюють не інтереси великих гравців будівельного ринку та їхні відносини з контролюючими органами, а права дрібного й середнього бізнесу, і без того ослабленого за останні півтора року нескінченними локдаунами. Власнику маленького кафе, магазинчика чи перукарні складніше вистояти проти чиновника, який придумує і стягує штрафи (а може, і щось гірше за штрафи) на рівному місці.

От одна з останніх справ, де фігурує ДАБІ. Але коли свої обов’язки почне виконувати цілком нова, дуже професійна й абсолютно вільна від корупційних ризиків Державна інспекція архітектури та містобудування, ця справа все одно буде корисною для власників дрібного бізнесу.

У порожньому приміщенні танцювати не можна

Історія, яку порівняно недавно закінчили розглядати у Верховному суді, дуже проста. Майже десять років тому в одному із будинків обласного центру було викуплено приміщення під склад та аптеку. І от через чотири роки після цього до аптеки нагрянула позапланова перевірка з ДАБІ. Її ініціював місцевий депутат міськради, якого дуже непокоїло, що у порожньому складському приміщенні діяла школа танців для малюків. Чим вона так не подобалася депутату чи його виборцям, залишається лише гадати. Але інспектор ДАБІ вважав це «зміною функціонального призначення шляхом реконструкції без отримання права на виконання таких робіт». Крім того, на думку інспектора, об’єкт було введено в експлуатацію без прийняття його інспекцією, що порушує вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядок виконання підготовчих і будівельних робіт, затверджений Кабміном.

Було складено протокол, власника оштрафували на 6 800 грн. Проте власник не побажав миритися зі штрафом і вирушив до суду. І його можна зрозуміти: цікаво, як можна назвати «реконструкцією» те, що кімната просто стояла порожньою, і там час від часу з дітлахами займалися танцями? До речі, між школою танців і власником складу було укладено договір оренди, в якому приміщення названо складським.

Суд першої інстанції став на бік власника приміщення. Дії інспектора було визнано неправомірними, постанову про адміністративне правопорушення та штраф скасовано.

Однак державні органи своїх позицій так просто не здають. Представник ДАБІ програв апеляцію та подав касаційну скаргу до Верховного суду.

Порядок виконання підготовчих і будівельних робіт, затверджений Кабміном у 2011 році, каже: будівельні роботи — це роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації та капітального ремонту. Вони передбачають зміну геометричних розмірів, функціонального призначення, що тягне за собою зміну основних техніко-економічних показників.

У розглянутому випадку в порожньому приміщенні нічого не змінювали. Воно просто стояло собі, і час від часу там танцювали діти. Інспектор ДАБІ справу остаточно програв.

Нагріти банк на двісті тисяч

До речі, подібну справу Верховний суд розглядав майже рік тому, от тільки там приміщення під офіс на п’ять років орендував якийсь локальний банк. Насамперед у приміщенні зробили ремонт: пофарбували стіни та двері, зміцнили касу броньованими панелями, поставили скляні перегородки між столами менеджерів, а також прикріпили вивіску банку.

Та незабаром прийшов інспектор обласного департаменту ДАБІ і склав акт: мовляв, банк самовільно здійснив реконструкцію нежитлового приміщення під приміщення для надання банківських послуг. Штрафи, на відміну від першої справи, були значно соліднішими — загалом понад 200 тис. грн за будівельні роботи з реконструкції, проведені без документів, і за використання приміщення без прийняття в експлуатацію у визначеному законом порядку.

Банк звернувся до суду, вимагаючи визнати інспекцію протиправною та скасувати штрафи. Якщо коротко, то судові інстанції аж до Верховного суду вирішили, що ДАБІ мала право провести позапланову перевірку. А от щодо її результатів, то тут усе складніше.

Реконструкція — це, як ми вже говорили, будівельні роботи, що змінюють техніко-економічні показники приміщення, його розміри та функціональне призначення. Фарбування стін, встановлення скляних бар’єрів і вивіски на вході — це не реконструкція, а звичайний ремонт. Скляні панелі та броньована стіна — конструкції розбірні, тимчасові та не належать до конструктивних елементів приміщення.

Щодо функціонального призначення приміщення, то за техпаспортом воно позначене як нежитлове, тому в ньому, якщо говорити спрощено, можна влаштувати хоч банк, хоч аптеку, хоч магазин, хоч школу танців.

…Повертаючись до того, з чого починали: може, звісно, новий контролюючий орган буде укомплектований суперпрофесіоналами та кришталево чесними людьми. Але все ж таки власникам невеликого бізнесу варто знати: якщо до вас у магазинчик, кафе або пральню завітав будівельний інспектор і погрожує штрафами за те, що ви переставили в приміщенні столи, повісили нові жалюзі або здаєте порожню кімнату гуртку макраме, його сміливо можна відправляти… до суду. Справу він програє.