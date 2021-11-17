https://racurs.ua/2957-perekleil-oboi-perestavil-stoly-perevesil-jaluzi-plati-shtraf.html

Ракурс

15 сентября прекратила функционировать Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Процесс ее ликвидации начался в марте прошлого года, когда Кабмин издал постановление о создании вместо единой инспекции трех отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. Но затем в декабре прошлого года правила снова изменились, и с середины сентября вместо ГАСИ в Украине начала работу Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью «Украинскому радио» назвал созданную структуру абсолютно новым органом, укомплектованным профессиональным персоналом: «Ликвидация ГАСИ и запуск ГИАГ — один из важнейших шагов в реформе градостроительства. В рамках новой системы отсутствуют коррупционные риски». И добавил: «В основу градостроительной реформы положены два ключевых тезиса — либерализация определенных процессов строительства и, с другой стороны, криминализация ответственности за нарушения».

Конечно, дай Бог нашему теляти да волка поймати, но что-то подсказывает, что смена вывески — это в наших реалиях не столько борьба с коррупционными рисками, сколько передел сфер влияния и теплых местечек при очень прибыльной отрасли.

Однако нас заботят не интересы крупных игроков строительного рынка и их отношения с контролирующими органами, а права мелкого и среднего бизнеса, и без того ослабленного за последние полтора года бесконечными локдаунами. Владельцу маленького кафе, магазинчика или парикмахерской сложнее выстоять против чиновника, придумывающего и дерущего штрафы (а может, и что-то похуже штрафов) на ровном месте.

Вот одно из последних дел, где фигурирует ГАСИ. Но когда к своим обязанностям приступит в полной мере абсолютно новая, очень профессиональная и совершенно свободная от коррупционных рисков Государственная инспекция архитектуры и градостроительства, это дело все равно будет полезным для владельцев мелкого бизнеса.

В пустом помещении танцевать нельзя

История, рассмотрение которой сравнительно недавно закончилось в Верховном суде, очень простая. Почти десять лет назад в одном из домов областного центра было выкуплено помещение под склад и аптеку. И вот через четыре года после этого в аптеку нагрянула внеплановая проверка из ГАСИ. Ее инициировал местный депутат горсовета, которого сильно тревожило, что в пустом складском помещении действовала… школа танцев для малышей. Чем она так не нравилась депутату или его избирателям, остается только гадать. Но инспектор ГАСИ посчитал это «изменением функционального назначения путем реконструкции без получения права на выполнение таких работ». Кроме того, по мнению инспектора, объект был введен в эксплуатацию без принятия его инспекцией, что нарушает требования Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и Порядок производства подготовительных и строительных работ, утвержденный Кабмином.

Был составлен протокол, владельца оштрафовали на 6 800 грн. Однако владелец не пожелал мириться со штрафом и отправился в суд. И его можно понять: интересно, как можно назвать «реконструкцией» то, что комната просто стояла пустой, и там время от времени с детишками занимались танцами? Кстати, между школой танцев и владельцем склада был заключен договор аренды, в котором помещение названо складским.

Суд первой инстанции встал на сторону владельца помещения. Действия инспектора были признаны неправомерными, постановление об административном правонарушении и штраф отменены.

Но государственные органы свои позиции так просто не сдают. Представитель ГАСИ проиграл апелляцию и подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Порядок выполнения подготовительных и строительных работ, утвержденный Кабмином в 2011 году, говорит: строительные работы — это работы по новому строительству, реконструкции, техническому переоснащению действующих предприятий, реставрации и капитальному ремонту. Они предполагают изменение геометрических размеров, функционального назначения, влекущее за собой изменение основных технико-экономических показателей.

В этом случае в пустом помещении ничего не меняли. Оно просто стояло себе, и время от времени там танцевали дети. Инспектор ГАСИ дело окончательно проиграл.

Нагреть банк на двести тысяч

Кстати, похожее дело рассматривалось Верховным судом почти год назад, только там помещение под офис на пять лет арендовал один локальный банк. Прежде всего в помещении сделали ремонт: покрасили стены и двери, укрепили кассу бронированными панелями, поставили стеклянные перегородки между столами менеджеров, а также прикрепили вывеску банка.

Ну и пришел вскоре инспектор областного департамента ГАСИ и составил акт: мол, банк самовольно провел реконструкцию нежилого помещения под помещение для предоставления банковских услуг. Штрафы, не в пример первому делу, были куда более солидными — в целом 200 с лишним тысяч гривен за строительные работы по реконструкции, проведенные без документов, и за использование помещения без принятия в эксплуатацию в определенном законом порядке.

Банк обратился в суд, требуя признать инспекцию противоправной и отменить штрафы. Коротко говоря, судебные инстанции вплоть до Верховного суда решили, что ГАСИ имела право провести внеплановую проверку. А вот что касается ее результатов, то тут все сложнее.

Реконструкция — это, как мы уже говорили, строительные работы, которые меняют технико-экономические показатели помещения, его размеры и функциональное назначение. Покраска стен, установка стеклянных барьеров и вывески на входе — это не реконструкция, а обычный ремонт. Стеклянные панели и бронированная стена — конструкции разборные, временные и не относятся к конструктивным элементам помещения.

Что касается функционального назначения помещения, то по техпаспорту оно обозначено как нежилое, поэтому в нем, упрощенно говоря, можно устроить хоть банк, хоть аптеку, хоть магазин, хоть школу танцев.

…Возвращаясь к тому, с чего начали: может, конечно, новый контролирующий орган будет укомплектован суперпрофессионалами и кристально честными людьми. Но все-таки владельцам небольшого бизнеса стоит знать: если к вам в магазинчик, кафе или прачечную явился строительный инспектор и грозит штрафами за то, что вы переставили в помещении столы, повесили новые жалюзи или сдаете пустующую комнату кружку макраме, его смело можно отправлять… в суд. Дело он проиграет.