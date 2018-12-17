У Генштабі заявили про збільшення кількості кібератак після введення воєнного стану

Після введення воєнного стану зросла кількість кібератак на ресурси Міноборони. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n115756-u-genshtabi-zayavyly-pro-zbilshennya-kilkosti-kiberatak-pislya-vvedennya-voiennogo-stanu.html

Racurs.ua

Із дня введення воєнного стану (26 листопада) значно зросла кількість хакерських атак і спроб впливу на ресурси Міністерства оборони. Про це журналістам під час брифінгу розповів начальник військ зв’язку Збройних сил України — Головного управління зв’язку та інформсистем Генерального штабу ЗСУ Володимир Рапко.

За його словами, вчетверо збільшилася кількість DDoS-атак, розсилок електронних листів із вірусним вмістом, а також почастішали випадки виявлення шкідливого програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційних системах і спроб впливу на офіційний сайт міністерства.

Водночас Рапко запевнив, що для нейтралізації кіберзагроз вживаються необхідні заходи. Так, на бойовий режим роботи переведено відповідні підрозділи і підсилено чергові зміни.

Нагадаємо, 26 листопада парламент підтримав указ президента про введення воєнного стану у десяти областях України через агресію Росії в Азовському морі, зокрема, захоплення українських військових кораблів разом із екіпажами.

Раніше «Ракурс» писав, що торік також здійснювалися масові кібератаки на сайти держустанов і українських компаній. Велику кількість комп’ютерів вразив вірус mbr locker 256. Він повністю блокував доступ до файлів на комп’ютері, а також вимагав викуп у розмірі 300 дол. за їх розшифровку і розблокування.

А на початку поточного місяця Служба безпеки України заявила, що заблокувала спробу російських хакерів здійснити масштабну атаку на інформаційні системи судової влади.