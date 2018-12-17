В Генштабе заявили об увеличении числа кибератак после введения военного положения

После введения военного положения возросло число кибератак на ресурсы Минобороны. Фото: Главком

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Racurs.ua

Со дня введения военного положения (26 ноября) значительно возросло число хакерских атак и попыток воздействия на ресурсы Министерства обороны. Об этом журналистам во время брифинга рассказал начальник войск связи Вооруженных сил Украины — Главного управления связи и информсистем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко.

По его словам, в четыре раза увеличилось число DDoS-атак, рассылок электронных писем с вирусным содержимым, а также участились случаи обнаружения вредоносного программного обеспечения в информационно-телекоммуникационных системах и попыток воздействия на официальный сайт министерства.

В то же время Рапко заверил, что для нейтрализации киберугроз принимаются необходимые меры. Так, в боевой режим работы переведены соответствующие подразделения и усилены дежурные смены.

Напомним, 26 ноября парламент поддержал указ президента о введении военного положения в десяти областях Украины из-за агрессии России в Азовском море, в частности, захвата украинских военных кораблей вместе с экипажами.

Ранее «Ракурс» писал, что в прошлом году также осуществлялись массовые кибератаки на сайты госучреждений и украинских компаний. Множество компьютеров поразил вирус mbr locker 256. Он полностью блокировал доступ к файлам на компьютере, а также требовал выкуп в размере 300 долл. за их расшифровку и разблокировку.

А в начале текущего месяца Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала попытку российских хакеров осуществить масштабную атаку на информационные системы судебной власти.