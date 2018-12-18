Доходи українців за п’ять років зросли на 82% — НБУ (ІНФОГРАФІКА)

НБУ стверджує, що доходи українців за п'ять років зросли на 82%. Фото: ru.korupciya

https://racurs.ua/ua/n115782-dohody-ukrayinciv-za-p-yat-rokiv-zrosly-na-82-nbu-infografika.html

Racurs.ua

У Національному банку України заявляють, що за останні п’ять років дохід українців лише зростав, незважаючи на інфляцію. За згаданий період наявний дохід (доступний для витрачання) зріс за рахунок багатьох факторів, запевняють у НБУ, але основним показником є ​​зростання зарплатні. Про це йдеться в «Звіті про фінансову стабільність», який був опублікований на сайті Нацбанку.

Згідно зі звітом, доступний для витрачання дохід громадян зріс на 82% порівняно з показниками 2013 року і першого півріччя 2018-го. Також відомо, що з початку поточного року цей показник додав у зрості 9,8%.

У НБУ стверджують, що зростання наявного доходу (НД) громадян стало можливим завдяки перегляду та підвищенню рівня зарплатні, соцвиплат, зниженню інфляції, а також збільшенню заробітків трудових мігрантів.

Зарплатня українців виросла на 26%, а «мінімалка» — на 16%. Громадяни, які працюють за кордоном, отримують на 46% більше коштів. Хоча в поточному році цей показник почав трохи сповільнюватися: в НБУ причиною цього називають перенасичення ринку Польщі.

Інфляція завадила значному зростанню НД для громадян, які отримують низьку заробітну плату, тому цей показник підвищився помірно.

У Національному банку України говорять і про те, що в 2019 році цілком можливе уповільнення зростання рівня наявного доходу населення. Це пов’язано з повільним зростанням ВВП і змінами у фіскальній політиці, які позначаться на обмеженні виплат співробітникам бюджетної сфери.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв про те, що в 2019 році збільшиться рівень мінімальної заробітної плати.