Доходы украинцев за пять лет выросли на 82% — НБУ (ИНФОГРАФИКА)

НБУ утверждает, что доходы украинцев за пять лет выросли на 82%. Фото:ru.korupciya

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В Национальном банке Украины заявляют, что за последние пять лет доход украинцев лишь возрастал, несмотря на инфляцию. За упомянутый период располагаемый доход (доступный для расходования) вырос за счет многих факторов, уверяют в НБУ, но основным показателем является рост зарплаты. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности», который был опубликован на сайте Нацбанка.

Согласно отчету, доступный для расходования доход вырос на 82% по сравнению с показателями 2013 года и первого полугодия 2018-го. Также известно, что с начала текущего года этот показатель прибавил в росте 9,8%.

В НБУ утверждают, что рост располагаемого дохода (РД) граждан стал возможным благодаря пересмотру и повышению уровня зарплат, соцвыплат, снижению инфляции, а также увеличению заработков трудовых мигрантов.

Зарплата украинцев выросла на 26%, а «минималка» — на 16%. Граждане, трудящиеся за границей, получают на 46% больше средств. Хотя в текущем году этот показатель начал несколько замедляться: в НБУ причиной этому называют перенасыщение рынка Польши.

Инфляция помешала значительному росту РД для граждан, получающих низкую заработную плату, поэтому этот показатель повысился незначительно.

В Национальном банке Украины говорят о том, что в 2019 году вполне возможно замедление роста уровня располагаемого дохода населения. Это связано с медленным ростом ВВП и переменам в фискальной политике, которые отразятся на ограничении выплат сотрудникам бюджетной сферы

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял о том, что в 2019 году увеличится уровень минимальной заработной платы.