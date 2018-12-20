У виборах-2019 планує брати участь рекордна кількість українців

Рекордна кількість українців планує голосувати на виборах 2019 року. Фото: E-news.su

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На виборах 2019 року планує голосувати переважна більшість українців. Експерти говорять про те, що зараз електоральна активність громадян України дуже висока.

Майже 80% українців мають намір брати участь як у виборах президента, так і парламенту. Такою інформацією поділилися соціологи Інституту аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою «Соціопрогноз», передає «Укрінформ».

Українців просили відповісти на таке запитання: чи пішли б вони на президентські вибори, якщо такі відбулися би наступного тижня? 45% респондентів заявили, що точно підуть на вибори, 33% відповіли, що скоріше так, ніж ні, і 8% резюмували, що не пішли би голосувати.

Під час парламентських виборів активність українців повинна зрости, оскільки 76% респондентів заявили, що прийдуть на ці вибори: 36% сказали, що точно голосуватимуть на виборах до Верховної Ради, а 40% відповіли «Швидше за все». Водночас, 12% опитаних заявили, що точно не підуть голосувати за майбутніх парламентарів, а 7% не впевнені у своїй відповіді.

Опитування проводилося з 7 по 18 грудня поточного року по всій Україні, крім тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму. Всього в опитуванні взяли участь 2022 громадянина.

Президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року, а парламентські — 27 жовтня.

Раніше в Центральній виборчій комісії розповіли про те, за яких умов можливе проведення президентських виборів під час воєнного стану.