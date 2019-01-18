В Одесі КамАЗ зіткнувся з автомобілем патрульних, травмовано поліцейських (ФОТО)

Наслідок вчорашнього ДТП в Одесі, фото: Odessa Online

https://racurs.ua/ua/n116968-v-odesi-kamaz-zitknuvsya-z-avtomobilem-patrulnyh-policeyski-travmuvalysya-foto.html

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В Одесі вантажівка КамАЗ зіткнулася з автомобілем патрульних Toyota Prius («Тойота Пріус»).

Інцидент стався вчора близько 15.00 в Суворовському районі міста. Про це повідомляє видання Odessa Online з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де його КамАЗ врізався в автомобіль поліцейських.

Внаслідок ДТП двоє правоохоронців звернулися за медичної допомогою. Також значно ушкоджено службовий автомобіль поліції.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у серпні 2018 року в Сумах поліцейський автомобіль потрапив у ДТП, внаслідок якого постраждали пішоходи. Легковик Audi A4 («Ауді»), який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу поліцейському «Пріусу», котрий їхав з увімкненою сиреною. Внаслідок зіткнення автомобіль поліцейських викинуло на узбіччя, на якому стояли люди. Травмувалися четверо пішоходів та один правоохоронець. Співробітницю поліції довелося визволяти з пошкодженого автомобіля за допомогою спецтехніки.