В Одессе КамАЗ столкнулся с автомобилем патрульных, травмированы полицейские (ФОТО)

Следствие вчерашнего ДТП в Одессе, фото: Odessa Online

https://racurs.ua/n116968-v-odesse-kamaz-stolknulsya-s-avtomobilem-patrulnyh-policeyskie-postradali-foto.html

Racurs.ua

В Одессе грузовик КамАЗ столкнулся с автомобилем патрульных Toyota Prius («Тойота Приус»).

Инцидент произошел вчера около 15.00 в Суворовском районе города. Об этом сообщает издание Odessa Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его КамАЗ врезался в автомобиль полицейских.

В результате ДТП двое правоохранителей обратились за медицинской помощью. Также значительно поврежден служебный автомобиль полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в августе 2018 года в Сумах полицейский автомобиль попал в ДТП, в результате которого пострадали пешеходы. Легковушка Audi A4 («Ауди»), которая двигалась на зеленый сигнал светофора, не предоставила преимущество полицейскому «Приусу», ехавшему с включенной сиреной. В результате столкновения автомобиль полицейских выбросило на обочину, на которой стояли люди. Травмировались четверо пешеходов и один полицейский. Сотрудницу полиции пришлось освобождать из поврежденного автомобиля с помощью спецтехники.