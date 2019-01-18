Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Следствие вчерашнего ДТП в Одессе, фото: Odessa Online

В Одессе КамАЗ столкнулся с автомобилем патрульных, травмированы полицейские (ФОТО)

18 янв 2019, 11:50
999

В Одессе грузовик КамАЗ столкнулся с автомобилем патрульных Toyota Prius («Тойота Приус»).

Инцидент произошел вчера около 15.00 в Суворовском районе города. Об этом сообщает издание Odessa Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его КамАЗ врезался в автомобиль полицейских.

В результате ДТП двое правоохранителей обратились за медицинской помощью. Также значительно поврежден служебный автомобиль полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Odessa Online

Напомним, в августе 2018 года в Сумах полицейский автомобиль попал в ДТП, в результате которого пострадали пешеходы. Легковушка Audi A4 («Ауди»), которая двигалась на зеленый сигнал светофора, не предоставила преимущество полицейскому «Приусу», ехавшему с включенной сиреной. В результате столкновения автомобиль полицейских выбросило на обочину, на которой стояли люди. Травмировались четверо пешеходов и один полицейский. Сотрудницу полиции пришлось освобождать из поврежденного автомобиля с помощью спецтехники.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше