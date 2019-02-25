Напередодні виборів частина пенсіонерів отримає доплату в 2,5 тис. грн

Пенсіонери отримають доплату до пенсії напередодні виборів. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n118607-naperedodni-vyboriv-deyaki-pensionery-otrymaut-doplatu-do-pensiyi.html

Racurs.ua

Пенсіонери в Україні отримають доплату до пенсії напередодні виборів. Кошти нарахують у два етапи: в березні та квітні 2019 року. Доплата складе 2 тис. 410 грн.

Виплата здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих від розмитнення «євроблях», що сумарно становить 4,4 млрд грн. Ці надходження передали до Пенсійного фонду. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на заяву міністра соціальної політики Андрія Реви, яка пролунала під час наради з президентом.

Розмір виплати обумовлений несплатою індексації за 2015−2016 роки. Точну цифру отримали, помноживши показник інфляції на рівень прожиткового мінімуму. Так, 1 березня виплатять 1 тис. 200 грн і стільки ж — у квітні.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, гроші зможуть отримати ті, в кого є великий страховий стаж (у чоловіків — понад 35 років, а в жінок — понад 30 років), і громадяни, які через колись низьку зарплату тепер не отримують проіндексовану виплату (стаж 25 і 20 років відповідно). Доплата стосується лише тих літніх людей, які вийшли на пенсію до 2011 року.

Очікується, що виплати отримають близько 10,2 млн пенсіонерів. Додаткові кошти дозволять здійснити доплату без збільшення дефіциту Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн пенсіонерів отримають надбавку до пенсії з 1 березня. Підвищення передбачено в рамках боротьби з бідністю.