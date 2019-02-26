Порошенко заборонив росіянам бути спостерігачами на українських виборах

Президент підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах. Фото: Inshaua

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Президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні. Цей документ № 9524 має назву «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні».

Порошенко затвердив відповідні зміни сьогодні, 26 лютого. Згідно з законом, спостерігачами на виборах не можуть бути представники країни, яку Верховна Рада визнала країною-окупантом чи країною-агресором. Відповідна інформація з’явилася в Twitter глави держави.

Участь у процесі проведення виборів також заборонено тим спостерігачам, реєстрацію яких ініціювала держава-агресор або держава-окупант. Закон охоплює не лише процес президентських виборів, а й парламентських. Верховна Рада ухвалила законопроект № 9524 ще 7 лютого. За нього проголосували 232 депутати.

Закон набуде чинності на наступний день після публікації в офіційному виданні парламенту.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер закликав допустити російських спостерігачів на українські вибори. Передбачалося, що вони можуть бути у складі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.