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Загиблий від вибуху одесит виявився відомим активістом і колишнім учасником АТО. Фото: Новости Мелитополя

Вибух гранати в Одесі: загиблий виявився активістом й учасником АТО (ФОТО)

26 лют 2019, 14:11
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Загиблий унаслідок вибуху гранати в Одесі чоловік виявився громадським активістом і колишнім учасником антитерористичної операції (АТО) на сході України. Правоохоронці знайшли у нього вдома арсенал боєприпасів.

Сергій Барс загинув 24 лютого в районі Селекційного інституту внаслідок вибуху гранати. Встановлено, що перед смертю активіст посварився з хворою матір’ю. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook речник управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За попередніми даними, у правій руці Барса вибухнула граната РГД-5. Під час розслідування обставин загибелі з’ясувалося, що вдома в активіста зберігався арсенал вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці вилучили 14 гранат, 12 запалів, набої та пістолет.

Знайдені боєприпаси та зброя. Фото: Поліція Одеської області

Серед знайдених боєприпасів виявили і запал з «підрізаною» запобіжною чекою. При використанні такого запалу, чека не спрацює. Правоохоронці припускають, що в руках загиблого виявилася граната саме з таким запалом.

Сергій Барс. Фото: Юрій Дяченко

Сергій Барс регулярно брав участь в масових акціях протесту і був членом політичної партії «ДемАльянс».

Нагадаємо, що днями через вибух гранати на полігоні в Київській області постраждали двоє бійців строкової служби. Вони знайшли боєприпас під час прибирання території.

Джерело: Ракурс


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