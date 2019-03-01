Суд арештував трьох поліцейських через смерть затриманого у лісі під Києвом. Фото: Барометр Южноукраинска

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Під Києвом у лісосмузі днями знайшли тіло чоловіка, якого столичні поліцейські затримали за порушення громадського порядку.

Сьогодні Печерський райсуд Києва заарештував трьох патрульних поліцейських за перевищення службових повноважень, що призвело до смерті затриманого. Двох поліцейських на два місяці відправлять до СІЗО, а ще один перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Поліцейських підозрюють у вчиненні дій, передбачених ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади, що спричинило тяжкі наслідки). Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Затримання 31-річного чоловіка, котрого потім знайшли мертвим, сталося ще 17 лютого в одному з районів Києва. Він поводився агресивно і порушував громадський порядок, тож під час затримання поліцейські застосували силу і вдягли йому кайданки. Потім правоохоронці посадили затриманого у службову машину й повезли у напрямку виїзду з Києва, де нібито його й висадили. Згодом тіло цього чоловіка було знайдено в лісосмузі за межами міста.

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейського заарештували на два місяці за побиття учасника акції «Хто замовив Гандзюк», що тривала 9 лютого.