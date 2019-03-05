США встановили в Ізраїлі найсучаснішу протиракетну систему

США встановили в Ізраїлі найсучаснішу оборонну протиракетну систему. Фото: gazeta

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США встановили в Ізраїлі новітню систему повітряної та протиракетної оборони THAAD. Її розгорнули на ізраїльській території у рамках відпрацювань спільних дій двох країн.

Американці вперше розмістили в Ізраїлі свою найсучаснішу оборонну систему THAAD. Її привезли з повітряної бази США в Техасі. Про це повідомляють УНН, посилаючись на прес-службу Європейського командування армії США.

Американське командування наголосило, що ці навчання покликані продемонструвати, що США можуть у найкоротші терміни нейтралізувати будь-яку раптову небезпеку в будь-якій точці світу.

Деякі окремі модулі цієї оборонної системи вже використовувалися в Ізраїлі — її радар працює на постійній основі на базі військово-повітряних сил «Набат» у Негеві.

Між тим нагадаємо, що минулого місяця ізраїльський оборонний концерт Israel Aerospace Industries презентував бойовий дрон, розроблений на основі унікальних технологій. Він поєднує в собі можливості двох флагманських ракет-носіїв Harop та Harpy. Безпілотник важить 45 кг, із яких 8 кг припадають на бойову частину, й літає на відстані до 100 км. Запускати його можна з наземної, наводної та вертолітної платформ. Час роботи — до двох годин.