Позачергові вибори: Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення Конституційного суду

Юлія Тимошенко, фото: Юлія Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n123102-pozachergovi-vybory-tymoshenko-radyt-zelenskomu-ne-zvajaty-na-rishennya-konstytuciynogo-sudu.html

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Лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко радить президентові Володимирові Зеленському не зважати на рішення Конституційного суду України (КСУ), якщо той визнає президентський указ від 21 травня про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів таким, що суперечить Основному закону.

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Про це Тимошенко заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ є конституційним, можна указ не скасовувати, залишити, і тоді Центральна виборча комісія зобов’язана виконати цей указ, — вважає Тимошенко.

За словами Тимошенко, доки президент не скасує указ про позачергові парламентські вибори, відповідні законодавчі акти залишатимуться чинними. На її думку, у випадку негативного для нього рішення КСУ Зеленському не потрібно скасовувати свій указ, а потрібно «вимагати його виконання».

Сьогодні прес-служба Адміністрації президента повідомляла, що Зеленський зустрічався з Тимошенко. За словами лідера «Батьківщини», під час цієї зустрічі вони обговорювали, як не допустити скасування дострокових парламентських виборів.

Проведення позачергових виборів до Верховної Ради заплановане на 21 липня.