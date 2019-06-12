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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

Зеленський зустрівся з Ющенком та Тимошенко

12 чер 2019, 21:48
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Шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з третім президентом Віктором Ющенком.

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Про це повідомляється на сторінці Адміністрації президента в соціальній мережі Твіттер.

Зазначається, що Ющенко та Зеленський обговорили соціально-політичну ситуацію в Україні в контексті позачергових парламентських виборів, а також «наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності».

Крім того, Зеленський сьогодні в Адміністрації президента зустрівся лідером парламентської фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

У прес-службі Адміністрації президента зазначають, що ця зустріч відбулася на прохання Тимошенко. Під час зустрічі обговорювалися питання діяльності Верховної Ради в період до позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд України (КСУ) розпочав розгляд позову групи народних депутатів щодо відповідності Основному закону указу Зеленського від 21 травня цього року про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня. Підписанти позову вважають, що гарант Конституції не мав належного приводу для дострокового розпуску парламенту.

Під час засідання КСУ під будівлею цієї установи зібралися активісти, котрі протестували проти розпуску Верховної Ради. Мітингарі, зокрема, розгорнули величезний прапор України.

Джерело: Ракурс


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