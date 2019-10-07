Завдавав мільйонних збитків: СБУ затримала чиновника митниці. Фото: 24 канал

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Служба безпеки України затримала чиновника митниці в Чернігівській області, який був членом організованого злочинного угруповання. Під його контролем відбувалося ввезення в країну імпортної сільгосппродукції, яку позбавляли від сплати митних платежів.

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Всього до злочинної схеми причетні 15 комерсантів. За даними прес-служби СБУ, діяльність зловмисників обходилася бюджету України щомісяця у суму понад мільйон гривень.

Затримати чиновника вдалося недалеко від його робочого місця в момент отримання чергового хабара в розмірі близько 20 тис. грн. Гроші йому передав брокер однієї з митно-брокерських структур. Цією сумою він «віддячив» чиновника за допомогу в нелегальному ввезенні продукції.

За місцем роботи та проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили близько 10 тис. дол., а також документацію та комп’ютерну техніку. Були зібрані необхідні докази протиправної діяльності чиновника і його підлеглих.

Стосовно митника почали кримінальні провадження за статтями ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в липні правоохоронці викрили посадових осіб Закарпатської митниці на зловживанні службовим становищем, яке, за попередніми оцінками, призвело до нанесення державі збитків на суму 540 тис. грн.