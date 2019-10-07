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Наносил миллионный ущерб: СБУ задержала чиновника таможни. Фото: 24 канал

Наносил миллионный ущерб: СБУ задержала чиновника таможни (ФОТО)

7 окт 2019, 14:51
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Служба безопасности Украины задержала чиновника таможни в Черниговской области, который был членом организованной преступной группировки. Под его контролем происходил ввоз в страну импортной сельхозпродукции, которую избавляли от уплаты таможенных платежей.

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Всего к преступной схеме причастны 15 коммерсантов. По данным пресс-службы СБУ, из-за деятельности злоумышленников бюджет Украины каждый месяц недополучал свыше миллиона гривен.

Задержать чиновника удалось недалеко от его рабочего места в момент получения очередной взятки в размере около 20 тыс. грн. Деньги ему передал брокер одной из таможенно-брокерских структур. Средствами он «отблагодарил» чиновника за помощь в нелегальном ввозе продукции.

По месту работы и проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили около 10 тыс. долл., а также документацию и компьютерную технику. Были собраны необходимые доказательства противоправной деятельности чиновника и его подопечных.

Наносил миллионный ущерб: СБУ задержала чиновника таможни. Фото: СБУ

Наносил миллионный ущерб: СБУ задержала чиновника таможни. Фото: СБУ

В отношении таможенника начали уголовные производства по статьям ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в июле правоохранители разоблачили должностных лиц Закарпатской таможни на злоупотреблении служебным положением, которое, по предварительным оценкам, привело к нанесению государству ущерб на сумму 540 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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