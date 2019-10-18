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У зоопарку Парижа покажуть Blob, фото: Instagram

У Парижі покажуть створіння, що має 720 статей (ФОТО)

18 жов 2019, 15:08
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Зоопарк у Парижі покаже відвідувачам живий організм під назвою Blob, який має 720 статей і здатний відновлюватися після механічних пошкоджень за лічені хвилини.

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Презентація цього створіння очікується в столиці Франції у суботу, 19 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Назву створіння вигадали на честь американського фільму жахів The Blob, який вийшов на екрани у 1958 році. Цей організм поводиться як тварина, але має зовнішню схожість із грибом жовтого кольору.

Blob здатен виявляти їжу та перетравлювати її. При цьому мозок, рот, шлунок і очі в нього відсутні. Істота може рухатися, хоча не має крил чи ніг. Якщо ж створіння розрізати, воно відновиться приблизно 2 хвилини.

Бруно Девід, директор Національного музею природознавства у Парижі, назвав Blob однією із загадок природи. За його словами, хоча істота не має мозку, вона здатна до навчання.

Якщо дві такі істоти з'єднати, одна зможе передати свої знання іншій, — вважає він.

В зоопарку Парижа покажуть Blob, фото: Twitter

В зоопарку Парижа покажуть Blob, фото: Twitter

В зоопарку Парижа покажуть Blob, фото: Instagram

Нагадаємо, раніше невідому дивну істоту зафіксували в Аргентині. Тварина була схожа на вугра і мала зуби, як у людини.


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