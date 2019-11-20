Підроблені ліки в Україні: як розпізнати фальсифікат. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n129714-pidrobleni-liky-yak-rozpiznaty-falsyfikat.html

Ракурс

Щоб убезпечити себе від фальсифікату, купувати ліки треба тільки у ліцензованих учасників фармацевтичного ринку — в аптеках. Там практично немає підроблених ліків. Адже за результатами перевірок Держлікслужби кількість фальсифікату в Україні становить менш як 1%.

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Як пише у своєму блозі на «Ракурсі» експерт з питань охорони здоров’я Дмитро Підтуркін, набагато більш імовірним є купити підроблені ліки в інтернеті або з рук. Причому підробляють зазвичай найдорожчі препарати, наприклад, для хіміотерапії. Також незаконно ввозять із сусідніх країн дефіцитні препарати — наприклад, полівакцини європейських виробників.

По-друге, треба вивчити упаковку і зовнішній вигляд ліків — візуальні методи контролю є найдієвішими. Так, упаковка ліків має бути цілою — жодних розривів, вм’ятин, брудних плям (у більшості випадків такі ознаки пов’язані з порушенням умов зберігання або перевезення).

Маркування ліків має бути українською мовою і збігатися на первинній і вторинній упаковці (вид шрифту, його розмір, розміщення на упаковці, контраст, колір). Має бути присутнім найменування виробника, адреса, номер свідоцтва про реєстрацію, номер серії лікарського засобу. На первинній упаковці має бути вибито назву ліків шрифтом Брайля. Якщо немає номера свідоцтва про реєстрацію лікарського засобу, значить, це або БАД, що маскується під ліки, або підроблені ліки, або вони ввезені контрабандно. Особливу увагу варто звернути на наявність захисних елементів — голограм, контрольних стрічок, які додатково розміщують багато виробників.

Далі варто перевірити самі ліки (цілісність, колір, рівномірність складу, відсутність помутнінь і осаду, зовнішній вигляд зовнішнього шару тощо). Пероральні ліки перевіряйте на запах або смак (при частому застосуванні препарату пацієнт це добре запам’ятовує).

Звичайно, іноді підроблені ліки дуже важко відрізнити, але в більшості випадків це цілком реально власними силами.

Тепер головне: при найменшій підозрі, що препарат фальсифікований, прострочений або зіпсований неправильним транспортуванням чи зберіганням, — відмовтеся від його прийому.

Для повернення ліків в аптеку треба мати фіскальний чек і звернутися для підтвердження їхньої неналежної якості в регіональне відділення Держлікслужби або Український фармацевтичний інститут якості лікарських засобів. Якщо підроблені ліки придбано з рук або через інтернет, то про такі випадки треба повідомляти правоохоронні органи.