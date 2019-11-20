Поддельные лекарства в Украине: как определить фальсификат. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n129714-poddelnye-lekarstva-kak-raspoznat-falsifikat.html

Ракурс

Чтобы обезопасить себя от фальсификата, покупать лекарства нужно только у лицензированных участников фармацевтического рынка — в аптеках. Там практически нет поддельных лекарств. Ведь по результатам проверок Гослекслужбы количество фальсификата в Украине составляет менее 1%.

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Как пишет в своем блоге на «Ракурсе» эксперт по вопросам здравоохранения Дмитрий Подтуркин, намного более вероятно купить поддельное лекарство в интернете или с рук. Причем подделывают обычно наиболее дорогие препараты, например, для химиотерапии. Также незаконно ввозят из соседних стран дефицитные препараты — например, поливакцины европейских производителей.

Во-вторых, необходимо изучить упаковку и внешний вид лекарства — визуальные методы контроля самые действенные. Так, упаковка лекарства должна быть целая — никаких разрывов, вмятин, грязных пятен (в большинстве случаев такие признаки связанны с нарушением условий хранения или перевозки).

Маркировка лекарств должна быть на украинском языке и совпадать на первичной и вторичной упаковке (вид шрифта, его размер, размещение на упаковке, контраст, цвет). Должно присутствовать наименование производителя, адрес, номер свидетельства о регистрации, номер серии лекарственного средства. На первичной упаковке должно быть выбито название лекарства шрифтом Брайля. Если нет номера свидетельства о регистрации лекарственного средства, значит, это или БАД, маскирующийся под лекарство, или поддельное лекарство, или оно ввезено контрабандно. Особое внимание стоит обратить на наличие защитных элементов — голограмм, контрольных лент, которые дополнительно размещают многие производители.

Далее следует проверить само лекарство (целостность, цвет, равномерность состава, отсутствие помутнений и осадка, внешний вид наружного слоя и др.). Пероральные лекарства проверяйте на запах или вкус (при частом применении препарата пациент это хорошо запоминает).

Конечно, иногда поддельные лекарства очень трудно отличить, но в большинстве случаев это вполне реально собственными силами.

Теперь главное: при малейшем подозрении, что препарат фальсифицирован, просрочен или испорчен неправильной транспортировкой или хранением, — откажитесь от его приема.

Для возврата лекарства в аптеку надо иметь фискальный чек и обратиться для подтверждения его ненадлежащего качества в региональное отделение Гослекслужбы или Украинский фармацевтический институт качества лекарственных средств. Если поддельное лекарство приобретено с рук или через интернет, то о таких случаях необходимо уведомлять правоохранительные органы.