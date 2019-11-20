ФСБ задержала военного РФ за шпионаж. Фото: Радио Свобода

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации 20 ноября задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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Задержание военного, который собирал секретную военную информацию для Украины, произошло в городе Аксай Ростовской области. Задержанным оказался военнослужащий Южного военного округа. Об этом сегодня сообщает «Инфтерфакс».

Издание со ссылкой на российскую спецслужбу пишет, что задержанный выполнял задачи Главного управления разведки Министерства обороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил РФ.

В ФСБ утверждают, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности России. Следователи возбудили против военного уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

Напомним, в СБУ заявили, что российские спецслужбы пытались с помощью военнослужащего-контрактника ВСУ провести информационную спецоперацию по дискредитации украинской армии.