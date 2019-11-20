ФСБ затримала військового РФ за шпигунство. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/ua/n129713-fsb-zayavyla-pro-zatrymannya-viyskovogo-rf-yakyy-shpyguvav-na-koryst-ukrayiny.html

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації 20 листопада затримала російського військовослужбовця за підозрою в шпигунстві на користь України.

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Затримання військового, який збирав секретну військову інформацію для України, відбулося у місті Аксай Ростовської області. Затриманим виявився військовослужбовець Південного військового округу. Про це сьогодні повідомляє «Інфтерфакс».

Видання із посиланням на російську спецслужбу пише, що затриманий виконував завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України й цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил РФ.

У ФСБ стверджують, що витік даних міг завдати шкоди обороноздатності Росії. Слідчі порушили стосовно військового кримінальну справу за ст. 275 (державна зрада) Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що російські спецслужби намагалися за допомогою військовослужбовця-контрактника ЗСУ провести інформаційну спецоперацію з дискредитації української армії.