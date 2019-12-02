Президент Сурінаму отримав 20 років в’язниці за вбивства опонентів

Дезі Баутерсе. Фото: ruspekh.ru

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Ракурс

Президент Сурінаму Дезі Баутерсе засуджений до 20 років позбавлення волі за страту своїх політичних супротивників у 1980-х роках. Таке рішення колегії з трьох суддів ознаменувало закінчення судового процесу, який почався у листопаді 2007 року.

Однак, судді не винесли ухвалу про негайний арешт і адвокати президента одразу ж оскаржили вирок, назвавши його «політичним рішенням», повідомляє Al Jazeera.

Баутерсе був главою військового уряду Сурінаму й у 1982 році солдати під його командуванням викрали 16 провідних політичних опозиціонерів, серед яких були адвокати, викладачі та журналісти. 15 із них були страчені в колоніальної фортеці столиці Парамарібо.

74-річний Баутерсе займає посаду президента Сурінаму з серпня 2010 року. Під час винесення вироку він перебував із офіційним візитом у Китаї. Очікується, що президент днями прибуде до Суринаму, скасувавши заплановану поїздку на Кубу. Сам президент поки що не прокоментував рішення суду.

Уряд Сурінаму звернувся до громадян із проханням зберігати спокій, заявивши, що демократія у країні має першочергове значення.

Глава опозиційної партії Сурінаму «Демократична альтернатива '91» Анжелік дель Кастільо зажадав від Баутерсе негайної відставки.

Слід нагадати, що Баутерсе був заочно засуджений у 1999 році судом Нідерландів за торгівлю наркотиками, хоча і заперечував будь-які правопорушення зі свого боку. Також у 2005 році син Баутерсе Діно був засуджений за керівництво бандою, яка займалася контрабандою кокаїну, зброї та викрадених автомобілів класу люкс.

Як раніше писав «Ракурс», дочку колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова відправили на три роки до виправної колонії за шахрайство, підробку документів і відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.