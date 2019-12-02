Президент Суринама получил 20 лет тюрьмы за убийства оппонентов

Дези Баутерсе. Фото: ruspekh.ru

https://racurs.ua/n130233-prezident-surinama-poluchil-20-let-turmy-za-ubiystva-opponentov.html

Ракурс

Президент Суринама Дези Баутерсе приговорен к 20 годам лишения свободы за казнь своих политических противников в 1980-х годах. Такое решение коллегии из трех судей ознаменовало окончание судебного процесса, который начался в ноябре 2007 года.

Однако, судьи не вынесли распоряжение о немедленном аресте и адвокаты президента сразу же оспорили приговор, назвав его «политическим решением», сообщает Al Jazeera.

Баутерсе был главой военного правительства Суринама и в 1982 году солдаты под его командованием похитили 16 ведущих политических оппозиционеров, среди которых были адвокаты, преподаватели и журналисты. 15 из них были казнены в колониальной крепости столицы Парамарибо.

74-летний Баутерсе занимает пост президента Суринама с августа 2010 года. Во время вынесения приговора он находился с официальным визитом в Китае. Ожидается, что президент на днях прибудет в Суринам, отменив запланированную поездку на Кубу. Сам президент пока что не комментировал решение суда.

Правительство Суринама обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, заявив, что демократия в стране имеет первоочередное значение.

Глава оппозиционной партии Суринама «Демократическая альтернатива '91» Анжелик дель Кастильо потребовал от Баутерсе немедленной отставки.

Следует напомнить, что Баутерсе был заочно осужден в 1999 году судом Нидерландов за торговлю наркотиками, хотя он отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны. Также в 2005 году сын Баутерсе Дино был осужден за руководство бандой, занимавшейся контрабандой кокаина, оружия и угнанных автомобилей класса люкс.

Как ранее писал «Ракурс», дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова отправили на три года в исправительную колонию за мошенничество, проделку документов и отмывание доходов, полученных преступным путем.