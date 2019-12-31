Автоновини: викрадачі в Австралії повернули авто власнику, який самостійно їх «вирахував», фото — Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n131496-vykradachi-v-avstraliyi-povernuly-avto-vlasnyku-yakyy-samostiyno-yih-vyrahuvav.html

Ракурс

В Австралії викрадачі вибачилися перед власником автомобіля і відправили карту з місцем розташування машини.

Білий пікап Toyota Hilux 2017 року випуску викрали ще наприкінці листопада в місті Аліс-Спрінгс, повідомляє Daily Mail.

Його власник, Глен Каррагер, залишив ключі в замку запалювання, оскільки планував незабаром повернутися в автомобіль і не хотів вимикати кондиціонер. Чоловік зупинився біля будинку, де виконував роботи на замовлення.

Коли я незабаром вийшов, моя машина і набір інструментів, що коштував 30 тис. австралійських дол., зникли, — розповів Котельник журналістам.

Він звернувся в поліцію, але йому не змогли допомогти.

Тиждень за тижнем, нічого не відбувалося, і я сам почав розслідування. Я взяв у власників будинку запис з камери спостереження, — зізнався австралієць.

Разом з поліцейськими вони впізнали викрадачів. Ними виявилися 24-річний Грант Мур і 25-річний Брендон Пейн. Вони втекли з міської в’язниці 14 листопада.

Поліцейські розповіли, що востаннє втікачів бачили в місті Маунт-Айза, штат Квінсленд, на відстані більш ніж 1,1 тис. км від Аліс-Спрінгс.

Каррагер опублікував відео у Facebook і попросив злодіїв повернути йому вкрадене. Після цього Мур написав йому, вибачився і розповів, де знайти автомобіль.

Каррагер, його друзі і поліція тиждень шукали автомобіль, але не могли знайти. Мур запевняв його, що машина на місці. В результаті австралієць все ж виявив глибокий яр, в якому залишили пікап. Інструментів в ньому не виявилося, але Каррагер дуже зрадів знахідці.

У березні «Ракурс» повідомляв, що автомобілі Toyota навчаться пускати в салон сльозогінний газ. Це відбуватиметься у тому випадку, якщо машину намагатимуться викрасти.