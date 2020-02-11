Зеленський про дороги: Стартап “ямковий ремонт” повинен піти у минуле

https://racurs.ua/ua/n133510-zelenskyy-vyhovuie-kabmin-schodo-remontu-ukrayinskyh-dorig-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що стартап «ямковий ремонт» повинен піти у минуле. Також глава держави зазначив, що дороги потрібно будувати так, щоб їх вистачало надовго. Про це Зеленський заявив під час свого виступу на стратегічній зустрічі «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування», на якій обговорюється питання будівництва і ремонту українських доріг в усіх областях.