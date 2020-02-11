Зеленский о дорогах: Стартап «ямочный ремонт» должен уйти в прошлое

https://racurs.ua/n133510-zelenskiy-vospityvaet-kabmin-na-temu-remonta-ukrainskih-dorog-translyaciya.html

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что стартап «ямочный ремонт» должен кануть в лету. Также глава государства отметил, что дороги нужно строить так, чтобы их хватало надолго. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на стратегической встрече «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование», на которой обсуждается вопрос строительства и ремонта украинских дорог во всех областях.