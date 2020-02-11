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Ракурс
Зеленский о дорогах: Стартап «ямочный ремонт» должен уйти в прошлое

Зеленский «воспитывает» Кабмин на тему ремонта украинских дорог (ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 фев 2020, 12:40
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что стартап «ямочный ремонт» должен кануть в лету. Также глава государства отметил, что дороги нужно строить так, чтобы их хватало надолго. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на стратегической встрече «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование», на которой обсуждается вопрос строительства и ремонта украинских дорог во всех областях.

Источник: Ракурс


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