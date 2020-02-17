Стройовий статут ЗСУ змінений, але вітання «Слава Україні!» залишилося — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n133840-stroyovyy-statut-zsu-zminenyy-ale-vitannya-slava-ukrayini-zalyshylosya-minoborony.htmlРакурс
Міністерство оборони України повідомило, що чутки про те, що військове вітання було скасовано автоматично з прийняттям закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про стройовий статут Збройних сил України», є фейком.
Міноборони України дало з цього приводу розширене роз’яснення на своєму офіційному сайті.
У повідомленні зазначено, що 5 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла закон «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про стройовий статут Збройних сил України» для приведення законодавства України у відповідність до вимог ст. 92 Конституції України. Закон був відправлений на підпис президенту України 11 лютого 2020 року.
Міноборони одночасно з набирання чинності даного закону видасть наказ, у якому будуть визначені:
- стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї і зі зброєю;
- строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
- порядок виконання військового вітання і проведення стройового огляду;
- місце бойового прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
- обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю, а також вимоги до стройового навчання.
Міноборони уточнює, що військове вітання «Слава Україні!» і відповідь на нього «Героям слава!» будуть збережені.