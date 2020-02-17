ЗСУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133840-stroyovyy-statut-zsu-zminenyy-ale-vitannya-slava-ukrayini-zalyshylosya-minoborony.html

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Міністерство оборони України повідомило, що чутки про те, що військове вітання було скасовано автоматично з прийняттям закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про стройовий статут Збройних сил України», є фейком.

Міноборони України дало з цього приводу розширене роз’яснення на своєму офіційному сайті.

У повідомленні зазначено, що 5 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла закон «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про стройовий статут Збройних сил України» для приведення законодавства України у відповідність до вимог ст. 92 Конституції України. Закон був відправлений на підпис президенту України 11 лютого 2020 року.

Міноборони одночасно з набирання чинності даного закону видасть наказ, у якому будуть визначені:

стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї і зі зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання і проведення стройового огляду;

місце бойового прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю, а також вимоги до стройового навчання.

Міноборони уточнює, що військове вітання «Слава Україні!» і відповідь на нього «Героям слава!» будуть збережені.