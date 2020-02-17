Строевой устав ВСУ изменен, но приветствие «Слава Украине!» осталось — Минобороныhttps://racurs.ua/n133840-stroevoy-ustav-vsu-izmenen-no-privetstvie-ostalos-prejnim-minoborony.htmlРакурс
Министерство обороны Украины сообщило, что слухи о том, что воинское приветствие было отменено автоматически с принятием закона Украины «О признании утратившим силу закона Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины», является фейком.
Минобороны Украины дало по данному поводу расширенное разъяснения на своем официальном сайте.
В сообщении указано, что 5 февраля 2020 года Верховная Рада приняла закон «О признании утратившим силу закона Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины» для приведения законодательства Украины в соответствии с требованиями ст. 92 Конституции Украины. Закон был отправлен на подпись президенту Украины 11 февраля 2020 года.
Минобороны с вступлением в силу данного закона издаст приказ, в котором будут определены:
- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения воинского приветствия и проведения строевого осмотра;
- место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военнослужащих перед построением и в строю, а также требования к строевому обучению.
Минобороны уточняет, что воинское приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!» будут сохранены.