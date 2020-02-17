ВСУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n133840-stroevoy-ustav-vsu-izmenen-no-privetstvie-ostalos-prejnim-minoborony.html

Ракурс

Министерство обороны Украины сообщило, что слухи о том, что воинское приветствие было отменено автоматически с принятием закона Украины «О признании утратившим силу закона Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины», является фейком.

Минобороны Украины дало по данному поводу расширенное разъяснения на своем официальном сайте.

В сообщении указано, что 5 февраля 2020 года Верховная Рада приняла закон «О признании утратившим силу закона Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины» для приведения законодательства Украины в соответствии с требованиями ст. 92 Конституции Украины. Закон был отправлен на подпись президенту Украины 11 февраля 2020 года.

Минобороны с вступлением в силу данного закона издаст приказ, в котором будут определены:

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия и проведения строевого осмотра;

место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю, а также требования к строевому обучению.

Минобороны уточняет, что воинское приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!» будут сохранены.