Заступник керівника Нацполіції звернувся до радника глави РНБО. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135114-syvoho-v-ukrayini-ne-vnutrishniy-konflikt-zastupnyk-kerivnyka-nacpoliciyi-zvernuvsya-do-radnyka.html

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Російсько-українська війна триває на Донбасі, заявив заступник глави Національної поліції, ветеран АТО Олександр Фацевич, звернувшись до радника секретаря Ради нацбезпеки й оборони Сергія Сивохо, який заявляв, що в Україні триває внутрішній конфлікт, чим спровокував зрив його ж презентації платформи нацпримирення. Як відомо, це сталося вчора в Києві, словесний конфлікт активістів із Сивохо переріс у сутички і масові затримання.

Фацевич закликав Сивохо почути всіх українців і зрозуміти, що в Україні триває війна, розв’язана Росією. Свою реакцію на вчорашній конфлікт за участі Сивохою він опублікував у Facebook.

Заступник очільника Нацполіції наголосив, що радикальні дії активістів стосовно чиновника не підтримує і в поліції їм дадуть відповідну правову оцінку. Однак порадив і Сивохо нічого не плутати і звернути увагу на позицію ветеранів війни з Росією.

У свою чергу журналіст Сергій Іванов звернув увагу на той факт, що презентувати нацплатформу примирення доручили Сивохо і ще одній особі — Марині Черенковій.

Перший на парламентських виборах програв, посівши аж третє місце на окрузі № 49. І це кандидат від правлячої політсили. Друга — не просто програла, а набрала нуль голосів. Так, вам не почулося, за неї на окрузі № 51 не проголосувала жодна людина. Виникає питання: кого вони репрезентують і на якій підставі, що дає їм право когось представляти і з кимось вести переговори, — написав Іванов у Telegram.

Нагадаємо, вчора, 12 березня, під час презентації «Національної платформи примирення та єдності» Сивохо група активістів вирішила завадити цьому заходу, почалися сутички, під час яких радника секретаря РНБО штовхнули і він впав на підлогу. Сивохо швидко написав заяву до поліції, після чого 15 активістів було затримано і доставлено до райвідділу. Нацполіція почала розслідування за фактом хуліганства.