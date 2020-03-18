Відчайдушна українка в Мілані намагалася заробити на медичних масках. Фото: ТСН

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Епідемія коронавірусу в Італії у розпалі, тамтешньому населенню дозволено виходити на вулицю лише в разі крайньої потреби: в аптеку, продуктовий магазин чи на роботу. Тим часом 53-річна українка вирішила підзаробити торгівлею захисними медичними маскам прямо біля супермаркету в Мілані.

Жінку затримала поліція, їй довелося сплатити штраф за таку незаконну діяльність, повідомляє Milano Today.

Про незаконну торгівлю масками правоохоронцям повідомив місцевий житель. Чоловік зазначив, що іноземка кілька днів продавала медичні маски біля супермаркету на вулиці Віа делле-Форза Арматі.

Встановлено, що жінка не мала дозволу на торгівлю у громадських місцях. Коли правоохоронці підійшли до неї, порушниця сховала маски під жилетом і спробувала втекти. Після затримання вона все ж зізналася в незаконній торгівлі.

Крім цього, іноземка порушила декрет італійського уряду, відповідно до якого мешканцям півночі Італії заборонено виходити з домівок, аби не поширювати далі коронавірусну інфекцію.

Зазначимо також, що віднедавна в Україні заборонено експортувати медичні маски і респіратори.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Італії є найскладнішою серед країн Європи: там зафіксували майже 30 тис. випадків інфікування коронавірусом, загинули 2,5 тис. осіб.