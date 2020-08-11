Учені зробили несподіване відкриття щодо особливостей роботи людського мозку

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Ракурс

Мозок людей, які не мають прихильності до певної політичної сили, відрізняється від мозку тих, хто наполегливо підтримує одну партію.

Непартійні виборці обробляють інформацію, пов’язану з ризиком, інакше, ніж прихильники певних партій. Про це свідчать результати найбільшого на сьогодні нейровізуального дослідження, проведеного міжнародною групою учених, повідомляє прес-служба Ексетерського університету (Велика Британія).

Команда політологів, неврологів та психіатрів сканувала мізки 110 виборців із США за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), поки вони виконували певні завдання. Частина учасників дослідження були зареєстровані в одній з двох основних партій США — Республіканській та Демократичній, а інші були безпартійними.

Відмінності в мозковій діяльності спостерігалися, коли учасникам дослідження довелося обирати — приймати безпечне чи ризиковане рішення.

Дослідники виявили функціональні відмінності в обробці мозком інформації між прихильниками партій та непартійними виборцями в тих частинах мозку, які допомагають людям спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми:

правому медіальному скроневому полюсі;

орбітофронтальній/медіальній префронтальній корі;

правій вентролатеральній префронтальній корі.

У міру того, як люди виконували просту задачу з прийняття рішень, пов’язаних з ризиком, між цими двома групами спостерігалися відмінності в припливі крові в ці області мозку.

Результати показують, що непартійні виборці — це окрема група, а не просто люди, які не бажають розкривати свої політичні уподобання", — наголошують дослідники. — Ми думаємо, що це має важливі наслідки для політичної агітації.

У США 40% виборців вважаються безпартійними.

Дослідження показують, що навмисна негативна агітація (чорний піар") утримує безпартійних виборців від голосування, тому позитивна виборча кампанія може мати важливе значення для здобуття їхньої підтримки.

Хоча «гаряча» риторика може сподобатися базовому електорату партії, вона може відштовхнути непартійців всіх разом, — наголошують учені.

Нагадаємо, учені встановили, що сприяло перемозі чинного президента США Дональда Трампа на виборах.