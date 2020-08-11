Ученые сделали неожиданное открытие об особенностях работы человеческого мозга

https://racurs.ua/n142347-partiynye-predpochteniya-svyazany-s-osobennostyami-raboty-mozga-uchenye.html

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Мозг людей, которые не имеют привязанности к определенной политической силе, отличается от мозга тех, кто настойчиво поддерживает одну партию.

Непартийные избиратели обрабатывают информацию, связанную с риском, иначе, чем сторонники определенных партий. Об этом свидетельствуют результаты крупнейшего на сегодня нейровизуального исследования, проведенного международной группой ученых, сообщает пресс-служба Эксетерского университета (Великая Британия).

Команда политологов, неврологов и психиатров сканировала мозги 110 избирателей из США с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), пока они выполняли определенные задачи. Часть участников исследования были зарегистрированы в одной из двух основных партий США — Республиканской и Демократической, а остальные были беспартийными.

Отличия в мозговой деятельности наблюдались, когда участникам исследования пришлось выбирать — принимать безопасное или рискованное решение.

Исследователи обнаружили функциональные различия в обработке мозгом информации между сторонниками партий и непартийными избирателями в тех частях мозга, которые помогают людям общаться и взаимодействовать с другими людьми:

правом медиальном височной полюсе;

орбитофронтальной/медиальной префронтальной коре;

правой вентролатеральной префронтальной коре.

По мере того, как люди выполняли простую задачу по принятию решений, связанных с риском, между этими двумя группами наблюдались различия в притоке крови в эти области мозга.

Результаты показывают, что непартийные избиратели — это отдельная группа, а не просто люди, которые не желают раскрывать свои политические предпочтения, — подчеркивают исследователи. — Мы думаем, что это имеет важные последствия для политической агитации.

В США 40% избирателей считаются беспартийными.

Исследования показывают, что негативная агитация («черный пиар») отталкивает беспартийных избирателей от голосования, потому положительная избирательная кампания может иметь важное значение для получения их поддержки.

Хотя «горячая» риторика может понравиться базовому электорату партии, она может оттолкнуть непартийцев всех вместе, — подчеркивают ученые.

Напомним, ученые установили, что способствовало победе действующего президента США Дональда Трампа на выборах.