Ціни на хліб зростуть — названо дату — Ціна на хліб 2020

https://racurs.ua/ua/n144857-ciny-na-hlib-zrostut-nazvano-datu.html

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Ціна на хліб до кінця 2020 року зросте на 10−15% попри прогнозоване подорожчання хлібобулочних виробів на одну п’яту від нинішньої ціни. У Всеукраїнській асоціації пекарів зазначають, що компанії-виробники хлібу не підуть на підвищення цін більше ніж на 10−15%.

Про це повідомив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, пише «Економічна правда».

Раніше ЗМІ з посиланням на учасників ринку повідомляли про можливе підвищення цін на хліб на 40%. Дученко спростував цю інформацію. Водночас у вересні Всеукраїнська асоціація пекарів направила лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому скаржилася на подорожчання на 40% вартості пшениці, а також цукру.

За словами очільника Асоціації, до подорожчання хліба призвело зростання вартості пшениці і продуктів її переробки, цукру, соняшникової олії та інших складових для виробництва хлібобулочних виробів. А подорожчання хліба призведе до девальвації гривні майже на 20% з початку року і зростання мінімальної зарплати.

У нас є розуміння, що вище, ніж на 10−15% ціни рости не будуть. Щонайменше ми точно можемо говорити про найпопулярніші соціальні сорти хліба, — зазначив Дученко.



Нагадаємо, з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, з них тільки за вересень — на 25%. Також істотно зросли ціни на цукор, соняшникову олію, логістичні послуги, енергоносії. Асоціація звернулася до Антимонопольного комітету з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на ринку цукру.