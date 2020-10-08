Цены на хлеб вырастут — названа дата

https://racurs.ua/n144857-ceny-na-hleb-vyrastut-nazvana-data.html

Ракурс

Цена на хлеб до конца 2020 года вырастет на 10−15%, несмотря на прогнозируемое подорожание хлебобулочных изделий на одну пятую от нынешней цены. Во Всеукраинской ассоциации пекарей отмечают, что компании-производители хлеба не пойдут на повышение цен более чем на 10−15%.

Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, пишет «Экономическая правда».

Ранее СМИ со ссылкой на участников рынка сообщали о возможном повышении цен на хлеб на 40%. Дученко опроверг эту информацию. В то же время в сентябре Всеукраинская ассоциация пекарей направила письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором жаловалась на подорожание на 40% стоимости пшеницы, а также сахара.

По словам главы Ассоциации, подорожание стоимости хлеба является следствием роста цен на пшеницу и продукты ее переработки, сахар, подсолнечное масло и другие составляющие для производства хлебобулочных изделий. В свою очередь, подорожание хлеба приведет к девальвации гривны почти на 20% с начала года и росту минимальной зарплаты.

У нас есть понимание, что выше, чем на 10−15% цены расти не будут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, — отметил Дученко.



Напомним, с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, из них только за сентябрь — на 25%. Также существенно выросли цены на сахар, подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители. Ассоциация обратилась в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара.