Погода в Україні. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n148365-hmarnist-ta-do-13-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-29-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 29 грудня буде доволі теплою в низці областей. Переважатиме хмарність, лише в частині західних та північних областей очікуються дощі та мокрий сніг.

Так, у західних та південних областях вночі очікується 2−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 6−13° тепла. На решті території вночі прогнозують від 0° до 4° морозу, а вдень — від 1° морозу до 8° тепла. Вітер очікується південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 29 грудня очікується з дощем та мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° тепла, а вдень — від 5−7° вище нуля.

Погода в Харкові у вівторок буде хмарною, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 2−4° із позначкою мінус, а вдень обіцяють 0−2° вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде доволі теплою і без опадів. Температура повітря вночі очікується 3−5° тепла, а вдень обіцяють від 11−13° вище нуля.

Погодні умови у Львові найближчої доби прогнозуються з дощем та мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень обіцяють 9−11° тепла.

Погода Карпатах 29 грудня буде дощовою, прогнозують і мокрий сніг. Температурні показники наступні — вночі 3−5° тепла, а вдень — 7−13° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 28 грудня в усіх регіонах України, крім східних областей, спостерігатиметься ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Рятувальники прогнозували порушення руху на окремих ділянках доріг.