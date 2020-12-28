Погода в Украине. Фото: УНН

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Погода в Украине 29 декабря будет довольно теплой в ряде областей. Будет преобладать облачность, только в части западных и северных областей ожидаются дожди и мокрый снег.

Так, в западных и южных областях ночью ожидается 2−5° тепла, а днем воздух прогреется до 6−13° тепла. На остальной территории ночью прогнозируют от 0° до 4° мороза, а днем — от 1° мороза до 8° тепла. Ветер ожидается юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 29 декабря ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° тепла, а днем — от 5−7° выше нуля.

Погода в Харькове во вторник будет облачной, но без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 2−4° с отметкой минус, а днем обещают 0−2° выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет довольно теплой и без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 3−5° тепла, а днем обещают от 11−13° выше нуля.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки прогнозируются с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем обещают 9−11° тепла.

Погода в Карпатах 29 декабря будет дождливой, прогнозируют и мокрый снег. Температурные показатели следующие — ночью 3−5° тепла, а днем — 7−13° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 28 декабря во всех регионах Украины, кроме восточных областей, будет наблюдаться гололед, а на дорогах гололедица. Спасатели прогнозировали нарушения движения на отдельных участках дорог.