4,5 млн відсудив люстрований прокурор, якого поновили через сім років, фото - Главком

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Ракурс

Люстрований у 2014 році прокурор отримає 4,5 млн грн. Так вирішили в Окружному адмінсуді Києва.

Суддя Альона Мазур ухвалила, що першого заступника начальника Головного управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні у суді Генеральної прокуратури України у 2014 році звільнили незаконно.

Відповідне рішення 15 листопада опублікували у судовому реєстрі. Прокурору виплатять 4,5 млн за вимушені сім років прогулів. Це майже половина його трудового стажу у ГПУ, адже чиновник працював у ГПУ з 2005 року.

Прокурора люстрували у 2014 році, коли набув чинності «Закон про очищення влади». Він подав заяву про відсутність підстав для перевірки, але за результатами перевірки прокурора таки звільнили.

В рішення ОАСК йдеться про презумпцію невинуватості, а це це означає, що відповідальність настає виключно в індивідуальному порядку. При проведенні люстрації повинен дотримуватися «індивідуальний характер відповідальності, тобто вина працівника має бути доведена у кожному конкретному випадку».

ОАСК задовольнив вимоги колишнього прокурора і визнав протиправним указ генпрокурора про його звільнення.

«Ракурс» повідомляв, що у лютому 2020 року ЄСПЛ остаточно визнав незаконним закон про люстрацію, ухвалений Верховною Радою України у 2014 році.

КСУ обіцяв восени розглянути конституційне подання народних депутатів і Верховного суду щодо низки положень закону «Про очищення влади» (про люстрацію).

У вересні генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що звільнені у межах люстрації та прокурорської реформи працівники прокуратури поновлюються на своїх посадах через суди. Прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію.

Після поновлення вони отримують великі компенсації, які виплачуються з бюджету Офісу генпрокурора. Генпрокурор не стала називати суми, але заявила, що вони «жахливі».