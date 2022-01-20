Експерти розрахували ціну утримання політичних партій для виборця в Україні

https://racurs.ua/ua/n165967-eksperty-rozrahuvaly-cinu-utrymannya-politychnyh-partiy-dlya-vyborcya-v-ukrayini.html

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На фінансування партій у держбюджеті-2022 передбачили рекордні 885,6 млн грн. Враховуючи, що на підконтрольних Україні територіях зараз проживає близько 30 млн виборців, кожен повнолітній громадянин у цьому році профінансує партії приблизно на 30 грн.

Рух «Чесно» констатує, що майже два роки, продовжуючи отримувати держфінансування, партії не звітують про те, куди ці кошти витрачають.

Безпосередній вплив на загальну суму фінансування, а також на розподіл цих коштів, мають передусім активні громадяни які брали участь у парламентських виборах. Фактично, кожен виборець, який прийшов на дільницю, «приносить» до загального «кошика» держфінансування 60 грн, або 1% мінімальної заробітної плати у році, що передує виділенню коштів.

Оскільки зарплата торік становила 6 тис. грн, а на вибори 2019 року прийшли 14,76 млн виборців, то загальний розмір держфінансування на 2022 рік становить майже 886 млн. Для порівняння — у 2021 році на фінансування партій виділили 697 млн.

Кошти розподіляють пропорційно до результату партій на виборах, але лише між політсилами, які потрапили до парламенту (подолали 5% бар'єр). Тобто, якщо виборець голосував саме за ту партію, яка в підсумку потрапила до парламенту, то «його» 60 грн пішло саме тій політсилі, за яку він/вона віддали свій голос.

Якщо ж виборець проголосував за партію, яка не потрапила до Ради, то його частка коштів перерозподіляється між парламентськими партіями, знову ж таки пропорційно до їхнього результату. На виборах 2019 року за партії, які не пройшли до парламенту, проголосував кожен п’ятий виборець (21,7%).

Хоч вплив на розподіл держфінансування мають лише ті виборці, які брали участь у голосуванні, по факту фінансують партії всі українці, адже прямо чи опосередковано податки сплачують всі громадяни України.

Активний виборець вирішує, кому саме надійдуть і його 30 грн, і 30 гривень того, хто з якихось причин участі у голосуванні не брав, — йдеться у звіті руху «Чесно».

У березні 2022 року виповнюється два роки з моменту, коли подання фінзвітності політичними партіями стало необов’язковим, у тому числі й для парламентських партій, які отримують держфінансування.