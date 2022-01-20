Эксперты рассчитали цену содержания политических партий для избирателя в Украине

https://racurs.ua/n165967-eksperty-rasschitali-cenu-soderjaniya-politicheskih-partiy-dlya-izbiratelya-v-ukraine.html

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На финансирование партий в госбюджете-2022 предусмотрели рекордные 885,6 млн. грн. Учитывая, что на подконтрольных Украине территориях сейчас проживает около 30 млн. избирателей, каждый совершеннолетний гражданин в этом году профинансирует партии примерно на 30 грн.

Движение «Честно» констатирует, что почти два года, продолжая получать госфинансирование, партии не отчитываются о том, куда эти средства тратят.

Непосредственное влияние на общую сумму финансирования, а также на распределение этих средств, оказывают прежде всего активные граждане, участвовавшие в парламентских выборах. Фактически, каждый пришедший на участок избиратель «приносит» в общую «корзину» госфинансирования 60 грн, или 1% минимальной заработной платы за год, предшествующей выделению средств.

Поскольку зарплата в прошлом году составила 6 тыс. грн, а на выборы 2019 года пришли 14,76 млн. избирателей, то общий размер госфинансирования на 2022 год составляет почти 886 млн. Для сравнения — в 2021 году на финансирование партий было выделено 697 млн. человек.

Средства распределяют пропорционально результату партий на выборах, но только между политсилами, попавшими в парламент (преодолевшими 5% барьер). То есть если избиратель голосовал именно за ту партию, которая в итоге попала в парламент, то «его» 60 грн пошло именно той политсиле, за которую он/она отдали свой голос.

Если же избиратель проголосовал за не попавшую в Раду партию, то его доля средств перераспределяется между парламентскими партиями, опять же пропорционально их результату. На выборах 2019 года за партии, не прошедшие в парламент, проголосовал каждый пятый избиратель (21,7%).

Хотя влияние на распределение госфинансирования оказывают только те избиратели, которые участвовали в голосовании, по факту финансируют партии все украинцы, ведь прямо или косвенно налоги платят все граждане Украины.

Активный избиратель решает, кому именно поступят и его 30 грн, и 30 гривен того, кто по каким-то причинам участия в голосовании не принимал, — говорится в отчете движения «Честно».

В марте 2022 года исполняется два года с момента, когда представление финотчетности политическими партиями стало необязательным, в том числе и для парламентских партий, получающих госфинансирование.