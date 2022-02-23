Динозавр. Фото: istock

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Ракурс

Вимирання динозаврів відбулося навесні — автори нової роботи вважають, що цей чинник може пояснювати, чому вимирання в північній півкулі було серйознішим, ніж у південній.

Про це повідомляє Nature.

Дослідники вивчили відкладення в Північній Дакоті, і встановили, що ізотопи в зовнішніх шарах кісток риб вказують на чіткі річні цикли в їх розвитку. У більш теплі сезони деякі ізотопи накопичувалися в їхніх кістках швидше, ніж у холодні. І в знайдених риб кістки знаходилися в стані, що відповідає весні в північній півкулі.

Відомо, що в південній півкулі наслідки вимирання кінця мезозою були менш жорсткими, а відновлення екосистем тут більш швидким, ніж у північній півкулі. Екосистеми навесні уразливіші, ніж восени, коли багато тварин «нагуляли жир», щоби приготуватися до холодного сезону. Водночас навесні запаси жирів дуже низькі, а потреба у виведенні потомства в багатьох видів додатково ускладнює ситуацію.

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Особливо вразливими в такій ситуації виявилися всі динозаври, крім птахів, а також птерозаври. Ці групи висиджували яйця довше за птахів, оскільки розвиток зубів ембріона займає помітний час. Птахи, що не мають зубів, і висиджували яйця менший час, не були прив’язані до одних і тих же місць подовгу, і могли вижити навіть у такій катастрофі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скам’янілі останки гігантського іхтіозавра — доісторичного морського ящера, який жив приблизно між 90 і 250 млн років тому, виявили палеонтологи у Великій Британії.