Динозавр. Фото: istock

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Ракурс

Вымирание динозавров произошло весной — авторы новой работы считают, что этот фактор может объяснять, почему вымирание в северном полушарии было серьезнее, чем в южном.

Об этом сообщает Nature.

Исследователи изучили отложения в Северной Дакоте, и установили, что изотопы во внешних слоях костей рыб указывают на четкие годовые циклы в их развитии. В более теплые сезоны некоторые изотопы накапливались в их костях быстрее, чем в холодные. И у найденных рыб кости находились в состоянии, соответствующем весне в северном полушарии.

Известно, что в южном полушарии последствия вымирания конца мезозоя были менее жесткими, а восстановление экосистем здесь — более быстрым, чем в северном полушарии. Экосистемы весной более уязвимы, чем осенью, когда многие животные «нагуляли жир», чтобы приготовиться к холодному сезону. В то же время весной запасы жиров очень низки, а потребность в выведении потомства у многих видов дополнительно усложняет ситуацию.

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Особенно уязвимы в такой ситуации оказались все динозавры, кроме птиц, а также птерозавры. Эти группы высиживали яйца дольше птиц, поскольку развитие зубов эмбриона занимает заметное время. Птицы, не имеющие зубов, и высиживавшие яйца меньшее время, не были привязаны к одним и тем же местам подолгу, и могли выжить даже в такой катастрофе.

Напомним, ранее мы сообщали, что окаменевшие останки гигантского ихтиозавра — доисторического морского ящера, жившего примерно между 90 и 250 млн лет назад, обнаружили палеонтологи в Великобритании.