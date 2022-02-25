Захопити керівництво держави і посіяти паніку — пункти плану агресора

https://racurs.ua/ua/n167545-zahopyty-kerivnyctvo-derjavy-punkt-pershyy-planu-agresora.html

Ракурс

Українська розвідка має інформацію про подальший сценарій агресора найближчими днями.



Мета — захопити керівництво держави (не уточнюється, кого саме) і змусити підписати мирну угоду на російських умовах під шантажем, загрозою загибелі значної кількості цивільного населення.



Спецназ чисельністю у кілька тисяч захоплює один із двох аеропортів в Києві, забезпечуючи висадку групи основних сил орієнтовно 10 тис. літаками Іл-76. Разом із ними збираються доправити легку броньовану техніку, озброєнням повітряно-десантних військ. Про це повідомило «ДТ».

Керуватимуть операцією з бортів літаків А-50, які перебуватимуть в повітряному просторі Білорусі та РФ.

Перша частина десанту може прибути із Білорусі на гелікоптерах чи легких літаках. Диверсійні групина території України мають вчинити диверсії на електромережах і підстанціях, аби спричинивши паніку населення.

Підсилити паніку серед населення мають підпали і мародерство. Одночасно відбуватиметься масована кібератака на офіційні сайти України.

Протягом доби десант має блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити або висадити в повітря арсенали. Захопити основні органи влади — ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду.

Початок операції — по мірі готовності, пізно ввечері або вночі.

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В разі евакуації керівництва України, хтось із проросійських політиків «візьме на себе відповідальність», внаслідок чого Україна може бути розділена на дві частини — за принципом Західної та Східної Німеччини чи Північної і Південної Кореї.

Агресор визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і засвідчить лояльність до РФ.