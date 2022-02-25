Папа Римський відвідав посольство РФ через Україну. Фото: zn.ua

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Папа Римський Франциск прийшов до російського посла через масштабну агресію РФ проти України.

Сьогодні, 25 лютого, понтифік відвідав розташоване в Римі посольство Росії у Ватикані. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Ватикану Маттео Бруні.

Зазначалося, що Папа Римський прийшов до російського дипломата для того, щоб висловити своє занепокоєння через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. У дипломатичному відомстві країни-агресора понтифік пробув приблизно 30 хвилин.

Агентство ТАСС із посиланням на посла РФ у Ватикані Олександра Авдєєва пише, що Папа Римський хотів особисто розпитати про ситуацію на Донбасі та в Україні". Агентство зазначило, що понтифік «особисто знайомий з одним з провідних російських дипломатів», не уточнюючи, про кого йде мова.

За інформацією Reuters, візит Папи Римського до російського посольства — «безпрецедентне відхилення від дипломатичного протоколу». Видання NBC News також зазначило, що у подібного кроку не було прецедентів, оскільки, згідно з протоколом, посли зустрічаються з Папою у Ватикані на його запрошення.

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Нагадаємо, ще перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну Папа Римський Франциск заявляв, що війна в Україні після повномасштабного вторгнення Росії буде «божевіллям». Понтифік наголошував, що «люди, які переслідують свої цілі на шкоду іншим, виявляють зневагу до свого власного людського єства, оскільки всі ми були створені братами та сестрами».

Джерела: ТАСС, Reuters, NBC News