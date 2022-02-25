Знищувати маячки агресора для наведення ракет закликала поліція. Фото: Pravda Gerashchenko

https://racurs.ua/ua/n167596-znyschuvaty-mayachky-agresora-dlya-navedennya-raket-zaklykaly-v-nacpoliciyi-foto.html

Ракурс

Радіомаячки російських окупантів виявили правоохоронці.

Спеціальні пристрої, по яких наводяться самокеровані ракети Збройних сил Російської Федерації, показали силовики. Усіх службовців закликали бути уважними та намагатися виявляти ці маяки. Радник міністра МВС Антон Геращенко оприлюднив фото, де добре видно один із пристроїв окупантів. Про це йдеться в Telegram-каналі Pravda Gerashchenko.

Представник МВС додав, що такі пристрої окупанти можуть підкидати до місць дислокації української армії та військової техніки. Тому українцям слід бути пильними, якщо особливості місцевості дозволяють таємно скинути маячок.

На фото, яке він оприлюднив, апарат червоного кольору та з ліхтариками. Також на ньому є дві кнопки, які схожі на кнопки виклику телефону.

Це важливо для збереження життя наших героїв. Наші захисники, бійці тероборони, оглядайте місце вашої дислокації. Попереджений — значить озброєний, — написав він.



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Нагадаємо, київська влада закликала мешканців терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність «міток для десанту Росії» у вигляді хрестів. Подібні мітки виявляли на автомобільних шляхах у Рівненській області. Правоохоронці закликали їх знищувати.